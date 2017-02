En direct: Canadiens 1 - Rangers 1, 2e période

Partager

Premier changement notable à la formation du Tricolore (31-20-8) par rapport au dernier duel de l’équipe, samedi : le joueur de centre Alex Galchenyuk a été muté sur le second trio. Il laisse sa place à Phillip Danault.

Second changement : le défenseur Greg Pateryn est en uniforme. Nikita Nesterov a été laissé de côté par Julien.

Selon TSN et Sportsnet, Pateryn est sur le marché des échanges. Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, l'a offert à ses 29 autres homologues. Cela dit, ça ne veut pas dire que l'organisation va le laisser partir facilement...

D’autre part, Carey Price est de retour devant le filet des siens. Il a 13 victoires contre New York en carrière.

Du côté des Rangers (38-19-1), c’est le vétéran Henrik Lundqvist qui gardera le but des Américains.

Les faits saillants de la rencontre

Première période

À la deuxième minute de jeu, Paul Byron frappe le poteau. Une belle occasion de ratée pour les Canadiens. Juste avant, Greg Pateryn avait pris un bon lancer de la ligne bleue.

Shea Weber prend un tir sur Henrik Lundqvist, qui n'est pas bien maîtrisé. Andrew Shaw (8e) récupère la rondelle derrière le filet et surprend le gardien pour inscrire le premier but de la soirée, à 3:55. Il n'avait pas marqué depuis le 24 janvier, contre les Flames de Calgary. Canadiens 1 - Rangers 0.

Les Rangers sont incapables de profiter d'une pénalité de McCarron. À vrai dire, ils n'ont rien fait de bon.

Bonne première moitié de période pour le Tricolore.

Malheureusement pour les amateurs des Canadiens, l'attaquant Oscar Lindberg (3e) trompe la vigilance de Carey Price et compte un but passablement facile grâce à une très belle passe de Jesper Fast, à 10:03. Canadiens 1 - Rangers 1.

Après un début de période chancelant, les Rangers finissent en force. Le quatrième trio, qui connait un très bon début de rencontre, est d'ailleurs passé bien près de marquer le second but de New York durant la dernière minute de jeu, mais Price a effectué un bel arrêt face à Jesper Fast.

Tirs au but: Canadiens 10 - Rangers 7

Deuxième période

Texte d'avant-match

Pateryn «en vitrine»

L'Américain de 26 ans n’a pas joué lors des deux dernières parties des Canadiens.

Rappelons que Pateryn n'était pas dans les bonnes grâces de Michel Therrien. Il espère connaître un peu plus de succès sou les ordres de Claude Julien.

«Tout s'est passé très vite depuis son arrivée, mais j'ai réussi à lui parler pendant quelques minutes l'autre jour. C'est un bon gars, un gars honnête. Je suis content d'obtenir cette opportunité et j'ai l'intention d'avoir du plaisir ce soir.»

Pateryn a été limité à 22 matchs cette saison, en raison, entre autres, d'une fracture à un pied. Il a inscrit un but et amassé six points.

Desharnais encore dans les gradins

Les attaquants David Desharnais et Sven Andrighetto seront écartés de la formation.

Le Canadien, qui n'a qu'une seule victoire en février (1-6-1), affronte des Rangers en pleine possession de leurs moyens. Les hommes d'Alain Vigneault ont remporté sept de leurs huit matchs depuis le début du mois de février (7-1-0).

L'attaque des Rangers est l'une des mieux balancées, mais aussi l'une des plus puissantes dans la LNH. Avant les matchs de mardi soir, New York occupait le deuxième rang du circuit - ex aequo avec les Capitals de Washington - avec 3,34 buts marqués chaque partie en moyenne. Seuls les Penguins de Sidney Crosby sont plus redoutables.

Huit joueurs des Rangers ont marqué au moins 10 buts depuis le début du calendrier.

«Ils ont trois trios capables de marquer des buts, a reconnu, à juste titre, Claude Julien. C'est une équipe dangereuse offensivement. En ce qui me concerne, ce sera un bon teste pour voir ce que nous avons mis en pratique.»

La formation des Canadiens

Max Pacioretty -- Phillip Danault -- Alexander Radulov

Paul Byron -- Alex Galchenyuk -- Brendan Gallagher

Artturi Lehkonen -- Tomas Plekanec -- Andrew Shaw

Brian Flynn -- Michael McCarron -- Torrey Mitchell

Alexei Emelin -- Shea Weber

Andrei Markov -- Jeff Petry

Nathan Beaulieu -- Greg Pateryn

Carey Price (partant)

Al Montoya

Retranchés : David Desharnais, Sven Andrighetto, Nikita Nesterov

La formation des Rangers

Jimmy Vesey -- Derek Stepan -- Rick Nash

Chris Kreider -- Mika Zibanejad -- Mats Zuccarello

Michael Grabner -- Kevin Hayes -- J.T. Miller

Pavel Buchnevich -- Oscar Lindberg -- Jesper Fast

Ryan McDonagh -- Dan Girardi

Marc Staal -- Nick Holden

Brady Skjei -- Kevin Klein

Henrik Lundqvist (partant)

Antti Raanta

Retranchés : Brandon Pirri, Matt Puempel, Adam Clendening