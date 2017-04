«Emelin manque aux Canadiens» - Dany Dubé

Partager

«Alain Vigneault a bien préparé son équipe et on savait que ce serait le cas, a indiqué Dany Dubé à l’émission Bonsoir les sportifs, après la rencontre. Les joueurs des Rangers ont répondu à l’appel. On s’attendait à des joueurs plus incisifs autour du filet de Carey Price et ce fut le cas. Rick Nash a donné le ton. Il a d’ailleurs marqué le but gagnant.»

«Cela dit, il faut mentionner qu’on a senti la défensive du Tricolore à bout de souffle. L’absence du défenseur Alexei Emelin commence à se faire sentir. Nikita Nesterov n’a pas livré le travail escompté au départ. Ensuite, l’entraîneur a envoyé Brandon Davidson.»

Rappelons qu’Emelin n’a pas accompagné ses coéquipiers à New York pour les deux derniers matchs.

En fait, il a raté les quatre dernières rencontres de sa formation en raison d’une blessure au bas du corps. Il a subi cette blessure le 5 avril, lors d’une partie opposant les Canadiens aux Sabres de Buffalo.

«Malheureusement, je ne pense pas que Davidson a ce qu’il faut pour contrôler l’adversaire dans les coins de patinoire, a renchéri Dany Dubé. Avec la rondelle, toutefois, il a fait de bonnes choses. Mais bon, les Rangers ont provoqué plusieurs revirements en raison de la pression soutenue des attaquants.»

«Rick Nash, Michael Grabner et Chris Kreider ont contourné la défensive des Canadiens. Ils ont attaqué avec vitesse le territoire adverse. Et chez le Tricolore, on n’a pas vu ça. L’une des raisons qui expliquent cela, c’est la pression continue sur les défenseurs montréalais. On a décidé chez le Tricolore de faire jouer Jordie Benn avec Jeff Petry, c’est correct. Mais, au risque de me répéter, c’était difficile sur la troisième paire de défenseurs. […] On s’ennuie d’Emelin.»

Alexei Emelin a recommencé à patiner et son état est évalué sur une base quotidienne.

D’après Claude Julien, il serait possible de voir Alexei Emelin rejoindre ses coéquipiers avant la fin de la série contre les Rangers de New York.

Il a récolté deux buts et huit mentions d’aide en 76 matchs en saison régulière.