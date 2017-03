Dominé, le Canadien s'incline 4-1 (vidéo)

Partager

Après avoir été battu par les Red Wings de Detroit en prolongation mardi soir, le Tricolore (41-24-9, 91 points) a baissé pavillon 4-1 contre les Hurricanes de la Caroline, jeudi.

Lee Stempniak, avec ses 13e et 14e buts de la saison, ainsi qu’Elias Lindholm (10e) ont trompé la vigilance de Carey Price dans une rencontre où les spectateurs ont manifesté leur mécontentement au Centre Bell avec des huées bien senties. Jeff Skinner a complété dans un filet désert.

Alex Galchenyuk, de retour à l’aile, a compté son 16e de la saison dans une cause perdante.

Faits saillants:

Après ses deux précieux triomphes du week-end contre les Sénateurs d'Ottawa, le Canadien vient donc de subir deux revers d'affilée, à domicile, face à des formations qui ne participeraient pas aux séries éliminatoires si la saison se terminait ce soir.



Les hommes de Claude Julien tenteront de profiter de la prochaine visite des Sénateurs, samedi pour retrouver le chemin de la victoire. Il s'agira du troisième et dernier duel entre les deux rivaux de la section Atlantique en huit jours.



Bon départ du nouveau trio



L'unité offensive composée d'Andrew Shaw, d'Alex Galchenyuk à gauche et d'Artturi Lehkonen a connu un bon début de rencontre et une bonne première période en général. Le travail des trois joueurs a mené au premier but des locaux, celui de Galchenyuk, qui a complété une belle passe de Shaw pendant la septième minute de jeu.



Toutefois, les hommes de Claude Julien ont connu une deuxième moitié de période moins convaincante. Après le filet de Galchenyuk, le Canadien n'a obtenu que trois tirs vers Lack jusqu'à la fin de l'engagement, incluant un intervalle d'environ huit minutes sans mettre le gardien des Hurricanes à l'épreuve ne serait-ce qu'une seule fois.



Pendant ce temps, l'équipe de Bill Peters a semblé se sentir de plus en plus à l'aise dans un édifice qui lui est généralement hostile et où sa dernière victoire remontait à février 2012. Le travail des jeunes joueurs des Hurricanes a porté fruit quand Lindholm a marqué son 10e de la saison, en avantage numérique avec un peu moins de quatre minutes à jouer au premier vingt.



Du coup, l'attaquant suédois inscrivait un point dans un neuvième match consécutif.



Le jeu offert de part et d'autre au deuxième vingt a été dénué d'émotion de part et d'autre. Les joueurs du Canadien sont demeurés aussi inertes qu'en deuxième moitié de première période, avant de commencer à relever leur niveau d'intensité. Galchenyuk, Alexander Radulov et Paul Byron, ce dernier à l'aide d'une belle poussée de vitesse, ont tour à tour menacé Lack.



Mais ce sont les Hurricanes qui ont trouvé le moyen de se donner une avance d'un but à 19:21 de la période, quand Stempniak a battu Price à l'aide d'un tir du revers qui a d'abord donné contre le patin d'Alexei Emelin avant de bifurquer brusuement vers la droite du gardien du Tricolore, complètement impuissant sur le jeu.



Stempniak a remis ça à la suite d'un surnombre au début de la troisième, avant que la Canadien ne profite de sa première supériorité numérique de la rencontre, à mi-chemin de l'engagement.



Cet avantage numérique, comme bien d'autres depuis le début du mois de mars, n'a toutefois rien généré.



Claude Julien a retiré Price au profit d'un sixième attaquant avec 2:30 à jouer, mais Skinner a tassé Jeff Petry de la rondelle comme s'il était un bambin et a marqué dans un filet désert moins de 30 secondes plus tard.