Denis Shapovalov, vedette pressentie à New York (vidéo)

Dans un tweet publié lundi par les organisateurs, on revoit toutes les victoires du jeune canadien lors de la Coupe Rogers à Montréal il y a dix jours.

On peut lire : «Denis Shapovalov et sa magie montréalaise s’amènent au tournoi de qualifications du U.S. Open.»

En dépit de son émergence, Shapovalov, désormais 69e joueur mondial, doit passer par les qualifiations.