De retour à Anaheim: «Je ne m'attendais pas à un appel» - Beauchemin

Le défenseur de 37 ans, dont le contrat a été racheté par l'Avalanche à la mi-juin, a accepté un pacte d'une saison d'une valeur de 1,5M$ avec les Ducks.

De son propre aveu, Beauchemin pensait accrocher ses patins. Et il ne s'attendait pas à un coup de fil de son ancienne équipe.

«Non. Plus vraiment, a précisé a précisé Beauchemin au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports. Je ne pensais pas que les Ducks allaient appeler.

« Il y a certaines équipes qui ont appelé au mois de juillet, mais les Ducks ne faisaient pas partie de ces équipes. Je ne m'attendais pas à un appel comme ça, à la dernière minute, mais ils ont quelques blessés à la défense».

Repêché par le Canadien au 75e rang en 1998, c'est à Anaheim que la carrière du Sorelois a pris son envol. Il y est demeuré entre 2006 et 2009 avant d'y retourner entre 2011 et 2015.

En plus de l'uniforme du Canadien, des Ducks et de l'Avalanche, Beauchemin a aussi endossé le chandail des Blue Jackets et des Maple Leafs au cours de sa carrière.