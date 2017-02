Dany Dubé prend les Penguins du printemps dernier en exemple

Partager

L’analyste aux matchs des Canadiens au réseau Cogeco a tenu à rappeler ce qui s’est passé au printemps dernier à Pittsburgh.

«Après l’embauche de Mike Sullivan, ça pris quatre matchs avant que les Penguins ne se mettent en marche, a déclaré Dubé au micro des Amateurs de sports, animés par Mario Langlois. Comme avec les Penguins, il faut trouver une manière différente d’utiliser les joueurs, cela leur a permis de passer à un autre niveau.»

Dubé croit qu’il faut séparer Alex Galchenuyk, Max Pacioretty et Alexander Radulov.

«Galchenyuk et Pacioretty jouaient bien ensemble l’année passée et en début de saison, mais quand tu places les trois joueurs ensemble il y a un problème. Pour avoir de la stabilité, on doit améliorer le jeu défensif et on doit trouver une solution», a-t-il analysé.

Dubé prétend que l’équipe en arrache parce qu’il y a des ratés défensivement.

«Les joueurs de centre connaissent des moments difficiles, il n’y a pas de contributions en périphérie, a noté Dubé. Je pense ici à des joueurs comme Plekanec et Galchenyuk. Il y a toujours Desharnais sur les lignes de côté. Plus on va s’approcher des séries éliminatoires, plus les joueurs vont être prêts à accepter n’importe rôle pour faire partie de la formation.»

L’analyste a terminé en affirmant que si l’équipe n’est pas capable de participer à deux rondes dans les prochaines séries éliminatoires, Marc Bergevin va s’asseoir avec son coach et ils vont analyser chaque joueur.

«Ils vont se demander, tel joueur, tel joueur on le garde ou on change le mélange», a conclu Dubé.