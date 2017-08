Cristiano Ronaldo nommé joueur UEFA de l'année

Partager

CR7, qui pourrait aussi mettre la main sur le Ballon d'Or prochainement, a aidé le Real Madrid à triompher en Ligue des champions, mais aussi en Liga.

En Ligue des champions, il a terminé en tête des buteurs pour une cinquième année de suite grâce à 12 réussites, dont deux en grande finale contre la Juventus.

«Ce sont les mêmes objectifs tous les ans, relever les mêmes défis, tout gagner si possible, me qualifier pour la Coupe du monde avec ma sélection. Ce trophée va me donner la motivation pour continuer à travailler dur, à ne jamais baisser les bras. Je suis béni et ravi avec le Real Madrid », a déclaré le joueur de 32 ans, qui possède maintenant un titre de joueur UEFA de la saison de plus que l'Argentin Messi.

Au fil d'arrivée, l'attaquant a justement coiffé son éternel rival du FC Barcelone Lionel Messi ainsi que le gardien de la Juventus, l'Italien Gianluigi Buffon.