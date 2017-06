Crew 1 Impact 1 (première demie)

Partager

Sans Ambroise Oyongo et Daniel Lovitz, tous deux blessés au genou, l'entraîneur Mauro Biello va utiliser Chris Duvall du côté gauche face au Crew. L'entraîneur revient à un schéma 3-5-2 pour cette rencontre.

Avec une victoire, l'Impact (4-4-6) s'approchera à un point du Crew (7-9-1) et du sixième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est. De plus, l'Impact a trois matchs en main sur son rival.



Toutefois, le MAPFRE Stadium n'a pas été particulièrement accueillant pour le Bleu-blanc-noir au cours des ans. L'Impact n'a qu'une victoire et deux matchs nuls à ses huit dernières visites.

Le film de la rencontre

Le premier quart d'heure mène à peu d'ouvertures. Les deux équipes dirigent deux tirs vers le but adverse et aucun d'entre eux n'est cardré. Pas de carton jaune à l'horizon non plus. On s'observe.

Tout change à la 17e minute. Le Crew a droit à un coup franc juste devant la zone de réparation de l'Impact.

On pense que Jukka Raitala va le tirer du pied gauche, mais c'est Federico Higuain qui fonce et frappe le ballon du droit: le cuir passe au-dessus du mur et déjoue le gardien Evan Bush qui attendait le ballon d'un autre angle. Le 8e but de la saison de Higuain: 1-0 Crew.

L'Impact se lance aussitôt à l'attaque à la reprise. Hernan Bernardello alimente Blerim Dzemaili au centre qui décale sur le flanc droit à Anthony Jackon-Hamel dont le tir fait mouche. Deux minutes d'écoulées entre les deux buts. Un 5e but cette saison pour Jackson-Hamel.

Carton jaune à Hassoun Camara à la 34e minute.

