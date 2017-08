Coupe Rogers: Del Potro élimine Isner

Partager

Les deux manches se sont déroulées de façon presque identique. À 5 partout, au premier acte, l’Argentin a converti sa seule balle de bris pour se donner une avance de 6-5 et remporter la manche sur son service.

En deuxième manche, il a fallu attendre encore une fois à 5-5 pour que l’Américain cède son engagement. Cette fois-ci cependant, del Potro a eu besoin de cinq balles de bris pour affirmer sa domination.

D’autre part, le Canadien Milos Raonic, 7e tête de série du tournoi, connaît désormais le joueur qu’il affrontera mercredi au deuxième tour. Le Français Adrian Mannarino n’a pas fait de quartier pour disposer du Russe Daniil Medvedev par 6-3 et 6-1. Mannarino occupe le 42e rang mondial, tandis que Medvedev, qui n’a que 21 ans, est 48e au classement ATP.

Monfils se replace

On a vu deux Gaël Monfils à l’œuvre lors de la première matinée du tableau principal de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale.

Celui de première manche qui, ennuyé par une douleur au genou gauche, a été largement dominé par l’Américain Steve Johnson, et celui du jeu décisif et de la dernière manche qui a brillé de tous ses feux. Toujours est-il que le spectaculaire Français a fini par se qualifier pour le deuxième tour en vertu d’une victoire de 2-6, 7-6 (1) et 6-1.

