Coupe Clarkson: «Nous attendions ce duel depuis un an» - Marie-Philip Poulin

Le match était présenté à Ottawa. L’équipe féminine affiliée au Canadien de Montréal remporte ainsi une première victoire à ce championnat national depuis 2012.

Les Canadiennes avaient perdu la finale de 2016 aux mains de l’Inferno, au compte de 8-3.

« Nous attendions ce duel depuis un an, a affirmé Marie-Philip Poulin, auteure de deux buts. Nous voulions être intenses. Elles forment une très bonne équipe et nous voulions leur appliquer de la pression et envoyer des rondelles au filet. Nous sommes très heureuses de la façon dont nous sommes sorties et de bonnes choses sont survenues. »



Poulin croit également que cette saison de la Ligue canadienne de hockey féminin a montré à quel point le sport évolue chez les femmes.



« Nous avons montré que ce sport est en croissance, a-t-elle fait valoir. Les matchs étaient âprement disputés et ça montre le niveau de jeu du hockey féminin. Le sport grandi assurément en Finlande, en Suède et aux États-Unis. »

La gardienne Charline Labonté a été nommé joueuse par excellence de la rencontre. Elle a stoppé 26 des 27 tirs dirigées contre elle.

Outre Poulin, deux fois, Katia Clement-Heydra ont inscrit les buts des gagnantes. La réplique est venue de Jill Saulnier.

Il s'agissait d'un quatrième titre pour la ville de Montréal au cours des neuf années d'existence de la coupe Clarkson et un premier depuis 2012. Avant que l'équipe ne soit renommée avant le début de la saison 2015-2016, les Stars de Montréal avaient aussi remporté les grands honneurs en 2009 et en 2011.

Les joueuses de l'Inferno avaient été sacrées championnes de la saison régulière grâce à leur fiche de 20-4-0, quatre points devant les Canadiennes. La formation de Calgary avait marqué 100 buts lors de la saison, un sommet, mais elle n'a réussi à tromper la vigilance deLabonté qu'une seule fois, quand Saulnier a trouvé le fond du filet à 12:57 du troisième vingt.



Clément-Heydra a ouvert le pointage lors d'un avantage numérique, à 12:36 de la première période. Elle a saisi la rondelle au vol avant de la déposer pour finalement faire bouger les cordages grâce à un lancer du revers.



Les Canadiennes ont doublé leur avance au deuxième tiers, quand Poulin a décoché un tir voilé qui a touché la mitaine de Maschmeyer avant de se faufiler entre ses jambières.



L'Inferno n'a pas généré beaucoup d'occasions de marquer dans la première moitié de la partie, mais les joueuses se sont ressaisies lors de la deuxième portion de la rencontre. Ce ne fut toutefois pas assez pour créer l'égalité et forcer la tenue d'une prolongation.

(Avec La presse canadienne)