Configurations différentes pour Lance Stroll

On verra donc aujourd'hui sur le circuit de Silverstone en Angleterre des configurations différentes sur les voitures de Felipe Massa et Lance Stroll en vue du Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche.

En termes plus techniques, Stroll a utilisé l'ancien support du nez, les nouveaux déflecteurs et les nouveaux conditionneurs verticaux alors que Massa a utilisé le nouveau nez, les nouveaux déflecteurs et les anciens conditionneurs verticaux.

Stroll, qui a inscrit des points à ses trois derniers Grand Prix montre 18 points en huit courses, bon pour le 11e rang, tout juste derrière Massa à 22 points.

À venir: résultats des essais libres, aujourd'hui, sur le circuit de Siverstone

Avec Toile F1