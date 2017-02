Comment convaincre sa copine de regarder le Super Bowl

Partager

L’importance des préliminaires

Commencez par vous mettre dans l’ambiance dès vendredi en regardant un bon film de football, préférablement avec un bel acteur qu’elle aime (par exemple Invincible avec Mark Wahlberg ou Double jeu avec George Clooney). Puis, le samedi soir à 20h, c’est le gala NFL Honors, l’équivalent des Oscars, où tous les meilleurs joueurs se mettent sur leur trente-six et les plus méritants sont couronnés.

Le spectacle dans le spectacle

Juste avant le botté d’envoi, le séduisant chanteur country Luke Bryan entonnera l’hymne national américain. Si votre copine préfère la musique pop, sans doute que Lady Gaga pourra la faire vibrer en interprétant Perfect Illusion et ses autres succès lors du spectacle de la mi-temps.

Pour rendre la partie plus excitante

Préparez la recette de guacamole ou de salsa à la mangue qu’elle affectionne pour accompagner vos snacks, parlez-lui de la super publicité du Super Bowl qu’elle ne doit pas manquer (comme celle de Wix.com qui mettra en vedette les acteurs Jason Statham et Gal Gadot) et enfin proposez des paris amusants (par exemple, combien de fois verra-t-on à la télé le mannequin Gisele, la femme de Tom Brady?) avec des enjeux amusants (le gagnant choisit le prochain resto, etc.).

Des « Air Lousse » en récompense

Le Super Bowl vous donne peut-être l’avantage du terrain, alors offrez à votre douce de se reprendre le weekend suivant. Ce sera à elle de vous convaincre de la suivre dans ses plans!!!

Bon Super Bowl en couple!