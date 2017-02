Cocaïne, alcool et Ligue nationale de hockey

Partager

Les joueurs, qui ont requis l’anonymat, brossent un portrait peu flatteur de la situation. Un ex-joueur se souvient comment deux de ses coéquipiers avaient complètement perdu le nord lors des séries éliminatoires de la coupe Stanley.

Et il estime qu’une raison explique que la consommation de cocaïne soit devenue une substance de choix.

«Contrairement à l’alcool, avec la cocaïne, il n’y a pas de lendemain de veille.»

Un autre joueur, toujours actif, et vraisemblablement européen, révèle à quel point il a été étonné lors de sa première participation à une petite fête.

«La première fois que je me suis rendu à un party, ils (les autres joueurs) fumaient de la marijuana. Je ne savais pas où me mettre. Pour moi, il s’agissait d’un narcotique. Mais pour plusieurs Américains, c’est comparable à l’alcool et c’est même légal dans l’état du Colorado.

«La façon de faire la fête est généralement encadrée par les leaders de l’équipe. Si le noyau de joueurs est sérieux et veut gagner, tout va plutôt bien. Mais il y a des discussions relativement à des équipes dont les meneurs sont de joyeux fêtards et des équipes qui pourraient faire tellement mieux si elles ne faisaient pas la fête si souvent.»

Un autre joueur, dont le nom est gravé sur la coupe Stanley, estime que la situation est particulièrement difficile pour les recrues.

«Ils se retrouvent dans un univers différent. Plusieurs joueurs n’ont jamais eu de «vrai» travail. Ils sont jeunes, ils ont un impensable tas de fric et toutes les femmes se jettent à leurs pieds. J’ai dû parler à des jeunes joueurs qui étaient pratiquement sans revenus, car ils flambaient tout leur argent entre deux chèques de paie»

Ce dernier estime toutefois que des moments de réjouissances sont nécessaires.

«Je ne parle pas de drogues, ici. Mais parfois, il faut faire la fête pour chasser la pression. On ne le fait pas toujours, mais ça arrive de faire un gros party lors d’un voyage quand on a une journée de congé entre deux matchs. Ça chasse le méchant. Mais bon, il y a quand même les Sedin qui restent à l’hôtel à boire du café.»

Relativement à ce dossier, le vice-président de la LNH, Bill Daly, a déclaré à Expressen:

«La LNH et l’Association des joueurs ont toujours travaillé ensemble afin d’aider des joueurs, dans leur vie privée, si nécessaire.»

«Les joueurs ont accès à de l’aide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7», a pour sa part déclaré Andrew Wolfe, de l’AJLNH.

(Source : Expressen)