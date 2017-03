Ciman s'est blessé avec l'équipe belge

Partager

On ignore toutefois la gravité de la blessure du joueur de l’Impact de Montréal.

L’équipe nationale belge a fait savoir via Twitter que Ciman et deux autres joueurs de la formation nationale rateront le match amical contre la Russie, mardi.

On voit dans le tweet que Ciman a été touché au genou. Mais est-ce une blessure légère ou plus grave? On l'ignore.

Ciman a disputé la rencontre contre la Grèce qui s’est terminée sur un verdict nul de 1-1. Il a été remplacé à la 84e minute.

L’Impact disputera son prochain match samedi, face au Fire de Chicago.