Carey Price remporte la 250e victoire de sa carrière (vidéo)

Partager

Jacques Plante (314), Patrick Roy (289) et Ken Dryden (258) le précèdent dans la hiérarchie.

Artturi Lehkonen et Jeff Petry ont marqué pour le Tricolore, Nicklas Backstrom a fourni la réplique des Capitals (19-8-3), qui avaient remporté leurs six rencontres précédentes. Braden Holtby a effectué 23 arrêts.

Price et ses coéquipiers voulaient certainement faire oublier la contre-performance de la veille, lors d'un revers de 4-2 au Centre Bell face aux Sharks de San Jose.

Mieux appuyé par ses coéquipiers que la veille, Price a été en plein contrôle du début à la fin et il a amélioré sa fiche à 29-1-1 le samedi depuis le début de la saison 2014-15.

Les Capitals ont offert une belle opposition et ce sont eux qui ont imposé leur rythme en début de match. Alex Ovechkin a vu un de ses tirs effleurer le poteau, puis Lehkonen a vécu la même chose à l'autre bout de la patinoire.

Lehkonen s'est toutefois racheté quelques instants plus tard, quand sa remise en contournant le filet a finalement dévié contre le bâton de Holtby avant de franchir la ligne des buts avec 5:19 à faire à la période.

Les Capitals ont à nouveau cogné à la porte à quelques reprises en début de deuxième période, mais Price n'a rien voulu savoir de les laisser revenir dans le match.

L'indiscipline est cependant revenue hanter le Tricolore et Price n'a rien pu faire lors d'un désavantage numérique de deux hommes. Justin Williams a remis de l'autre côté à Backstrom, qui a tiré avant que Price ne puisse compléter son déplacement.

Le Canadien a toutefois répliqué avec 3:21 à faire au deuxième vingt. Quelques instants après une punition contre Alexei Emelin, Jeff Petry s'est avancé pour appuyer la montée de Phillip Danault et Max Pacioretty. Ce dernier a rejoint le no 26 d'une belle passe transversale et le Canadien est à nouveau rentré au vestiaire avec l'avantage.

Les visiteurs n'ont pas ralenti la cadence lors du dernier tiers, mais ils n'ont pas été en mesure de creuser l'écart. Ce n'est toutefois pas venu les hanter, alors que Price a eu le dernier mot.

Price est devenu le quatrième gardien dans l'histoire du Canadien à atteindre le plateau des 250 victoires, après Jacques Plante, Patrick Roy et Ken Dryden. Il rejoint aussi Johnny Bower au 50e rang de l'histoire de la LNH à ce chapitre.

Le défenseur Andrei Markov n'a pas terminé la rencontre, blessé au bas du corps en troisième période. Pour sa part, Shea Weber est tombé au combat au deuxième vingt, quand il a été atteint au genou gauche par un tir du défenseur Dmitry Orlov. Weber était toutefois à son poste au début de la troisième.

Le Canadien reprendra le collier mardi, quand les Ducks d'Anaheim seront de passage au Centre Bell.

Les faits saillants du match

(Avec la Presse canadienne)

1er période

14:41: Artturi Lehkonen démontre beaucoup de ténacité alors qu’il garde la rondelle malgré qu’il soit sous la pression d’un défenseur. Il contourne le filet par la gauche, arrivé de l’autre côté, son revers déjoue Holtby pour son 6e but de la saison 1-0 Canadiens

2e période

14:16 : Tic-Tac-Toe, en avantage numérique, Nicklas Backstrom égale la marque en tirant dans le haut du filet suiter à un échange parfaite de la rondelle avec Alex Ovechkin et Justin Williams. 1-1

Shea Weber a quitté le match après avoir bloqué un tir.

16:39 : Les Canadiens ne perdent pas de temps à reprendre l'avance. Jeff Petry qui s'amneait au filet fait dévier une passe de Max Pacioretty pour son 6e. Phillip Danault obtient sa 7e passe de la saison sur le but. 2-1 Canadiens

3e période

Shea Weber est de retour dans le match

Le défenseur Andrei Markov a quitté la recontre. Il serait blessé «au bas du corps».

Avant-match

Malgré les plans de Michel Therrien, c’est finalement Price qui sera le gardien partant du Tricolore.

EN effet, le club avait annoncé cette semaine que le réserviste Al Montoya serait dans les buts de son équipe lors du duel face aux Capitals.

Puisque l’entraîneur-chef a retiré hâtivement Price de son poste lors du match disputé contre les Sharks, il a décidé de faire appel à ses services dans ce match face au Capitals.

Échangé pour Al Montoya en deuxième période, Price n’était pas de très belle humeur. Mentionnons qu’il a accordé 4 buts en 18 lancers.

C’est le gardien Braden Holtby qui sera son vis-à-vis.

L’attaquant des Canadiens Sven Andrighetto, qui venait tout juste de se joindre à la formation, n’a pas accompagné ses coéquipiers dans la capitale américaine.

Au tout début de la partie contre les Sharks, Andrighetto est entré en collision avec la bande et a visiblement été touché à l'épaule. Il n'est pas revenu au jeu. On ine connaît pas la gravité de sa blessure.

Il sera remplacé par Chris Terry, 27 ans, rappelé vendredi des IceCaps de St.Jonh’s.

Formations probables

Canadiens

Max Pacioretty –Phillip Danault - Alexander Radulov / Artturi Lehkonen - Tomas Plekanec – Michael McCarron

/ Paul Byron – Torrey Mitchell - Brendan Gallagher / Daniel Carr - Brian Flynn - Chris Terry

Alexei Emelin - Shea Weber / Andrei Markov – Jeff Petry / Nathan Beaulieu - Zach Redmond

Carey Price – Al Montoya

Capitals

Alex Ovechkin – Evgeny Kuznetsov – Justin Willians / Marcus Johansson – Nicklas Backstrom – T.J. Oshie /

Zachary Sanford – Lars Eller – Jakub Vrana / Daniel Qinnik – Jay Beagle – Tom Wilson

Karl Azner - John Carlson / Matt Niskanen – Dmitry Orlov / Brook Orpik – Nata Schmidt



Braden Holtby - Philipp Grubauer