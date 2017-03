Canadiens 3 Sénateurs 0 (deuxième période)

Première période

En début de première période, les Sénateurs sont combatifs. Mike Huffman a eu une bonne chance de marquer, mais le tir est bloqué par Alexei Emelin.

(6:41) Andrew Shaw a laissé tomber les gants face à Alexandre Burrows qui venait de donner un coup de bâton à Alex Galchenyuk. Les deux joueurs écopent de 5 minutes au cachot.

(8:51) Pénalité pour Erik Karlsson pour avoir retenu Alexander Radulov.

(9:28) Boulet de Shea Weber (Markov, Galchenyuk) qui profite de l'avantage numérique et donne l'avance au Tricolore. Il s'agit de son 17e de la saison. Canadiens 1 -Sénateurs 0

Weber's 12th PP goal of the year gives the Habs a 1-0 lead. pic.twitter.com/AKk8mVHIHc