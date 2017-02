Canadiens 2 - Maple Leafs 1, 2e entracte (vidéo)

1re période

10:54: James Van Riemsdyk (25e) prend le retour d'un tir d'Austin Matthews décoché du haut du cercle de mise au jeu 1-0 Maple Leafs

2e période

07:29: En avantage numérique, Max Pacioretty (29e) du cercle de mise au jeu sur le flanc droit égale la marque avec un tir sur réception d'une passe parfaite d'Alex Galchenyuk 1-1

16:21: Nekita Nesterov qui s'était avancé vers le but d'Anderson du côté gauche repère Alex Galchenyuk qui s'amenait de l'autre côté. La passe de Nesterov est précise et Galchenyuk (13e) ne rate pas sa chance alors que le but est complètement ouvert 2-1 Canadiens

Le but de Van Riemsdyk

Get a closer look at the 1st period Matthews goal that has the Leafs up 1-0.#TMLTalk pic.twitter.com/ZwBjxJJdzt