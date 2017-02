Canadiens 0 - Bruins 3, 2e entracte, Gallagher de retour

Partager

1re période

08:57: Peter Cehlarik qui s'amène dans le cercle de mise au jeu du côté droit fait une passe parfaite à Adam McQuaid qui fonçait au filet sur le flanc gauche. Le tir balayé de McQuaid déjoue Price 1-0 Bruins

2e période

05:08: Alors qu'on terminait de jouer à 4-4 et que Nathan Beaulieu quittait le banc des pénalités, Zdeno Chara avec sa longue portée s'empare de la reondelle dans le haut du territoire des Canadiens, il déjoue un défenseur et du milieu de l'enclave son tir du poignet déjoue Price. C'est un but en désavantge numérique pour Boston, 2-0 Bruins.

15:05; Les Bruins sont en avantage numérique, lorsque Dave Backes posté devant le filet à la droite de Price reçoit la rondelle. Plutôt que de tirer, il passe à Krejci posté de l'autre côté du demi-cercle du gardien. Krejci n'a qu'à balayer la rondelle pour son 14e but 3-0 Bruins

Formations

CANADIENS

Attaquants : Max Pacioretty – Philipp Danault – Alexander Radulov / Artturi Lehkonen – Alex Galchenyuk – Brendan Gallagher / Paul Byron – Tomas Plekanec – Andrew Shaw / Brian Flynn – Michael McCarron – Torrey Mitchell

Défenseurs : Alexei Emelin – Shea Weber / Andrei Markov – Jeff Petry / Nikita Nesterov – Nathan Beaulieu

Gardiens : Carey Price – Al Montoya

Retraits de la formation : Greg Pateryn, Sven Andrighetto, David Desharnais

BRUINS

Attaquants : Brad Marchand – Patrice Bergeron – David Backes / Peter Cehlarik – David Krejci – David Pastrnak / Frank Vatrano – Ryan Spooner – Jimmy Hays / Tim Schaller – Dominic Moore – Riley Nash

Défenseurs : Zdeno Chara – Brandon Carlo / Torey Krug – Adam McQuaid / Kevan Miller – Collin Miller

Gardiens : Tuuka Rask – Anton Khudobin

Retraits de la formation : Matt Belskey, Joe Morrow, John-Michael Liles

À la suite de sa défaite de 4-2 face aux Blues de St. Louis, hier, la direction du Tricolore (31-18-8) a indiqué que Gallagher allait accompagner ses coéquipiers dans la ville américaine. Il faut mentionner que le jeune attaquant Daniel Carr a été renvoyé aux IceCaps de St. John's.

Celui-ci n'a pas joué depuis le match du 4 janvier, contre les Stars de Dallas durant lequel il s’est fracturé une main. En 39 rencontres cette saison, l'ailier droit a amassé 18 points, dont six buts.

Avec Gallagher de retour, la formation montréalaise sera complète pour une première fois depuis décembre.

Gallagher pourrait servir de bougie d’allumage à une équipe qui semble un tantinet sur le pilote automatique. À vrai dire, les hommes de Michel Therrien manquent visiblement de conviction depuis quelque temps.

Le temps d'un match au moins, le retour de Gallagher pourrait en effet provoquer une étincelle dans l'équipe, comme il l'avait fait le 1er janvier 2016 après une absence de six semaines. Dans un gain de 5-1 face aux Bruins lors de la Classique hivernale, à Foxborough, Gallagher avait inscrit un but et ajouté une mention d'aide.

Surtout, il pourrait se servir de cette rencontre pour redonner du lustre à une saison en deçà des attentes, après une récolte de 19 buts et 40 points en 53 matchs l'an dernier. Après avoir amassé quatre buts et cinq aides lors des dix premiers matchs du Canadien, Gallagher a été limité à deux buts et neuf points, avec un ratio défensif de moins-6, lors des 29 rencontres qui ont suivi.

Gallagher évoluera sur le flanc droit aux côtés d'Alex Galchenyuk. Paul Byron ou Artturi Lehkonen devrait compléter ce trio.



Gallagher ne sera pas le seul joueur du Canadien à vouloir aller en pause sur une note positive. Mis à part le trio que forment Max Pacioretty, Phillip Danault et Alexander Radulov, le Tricolore n'a rien obtenu de ses autres attaquants lors des cinq derniers matchs, à l'exception de mentions d'aide de Michael McCarron et Carr jeudi soir dernier en Arizona.

Notons également que l'attaquant Brian Flynn est lui aussi de retour dans la formation, tout comme le défenseur Nikita Nesterov. Sven Andrighetto et Greg Pateryn seront donc laissés de côté.

Price

C’est Carey Price qui sera devant le filet des siens. Le gardien du Tricolore connaît une période difficile. Price, vainqueur à ses quatre dernières sorties au TD Garden, a connu des hauts et des bas depuis sa première défaite de la saison, le 15 novembre contre les Panthers de la Floride. Parmi les 40 gardiens ayant participé à au moins 15 matchs depuis cette date, Price se classe 26e avec une moyenne de buts alloués de 2,75, et 33e avec un taux d'efficacité de ,905.



Même s'il est sorti victorieux du match de jeudi, Price a montré des signes de fatigue mentale, qui pourraient s'expliquer par un calendrier chargé après sa participation à la Coupe du monde de hockey, en septembre.

Présentement, il est au 15e rang des gardiens de la Ligue nationale de hockey au sujet de son taux d’efficacité (,918) et de sa moyenne de buts alloués (2,42). Quant à ses 24 victoires, elles le placent au 9e rang. Tout le monde sait que Price peut faire beaucoup mieux.

Bref, beau défi pour le gardien étoile qui connaît passablement de succès à Boston depuis le début de sa carrière, comme en fait foi sa fiche de 11 victoires, 5 revers et une défaite en prolongation. Price a gagné ses quatre dernières parties au TD Garden.

Ce dernier fera face au gardien numéro un des Bruins Tuukka Rask. Il a 26 victoires à son actif, un taux d’efficacité de ,910 et une moyenne de buts alloués de 2,32. Lui aussi a déjà connu de moments plus glorieux. Il faut dire que les Bruins ont une saison en dents de scie. Récemment, la direction de l’équipe a congédié l’entraîneur-chef Claude Julien.

Du moins, les Bruins (28-23-6) ont remporté leurs deux derniers matchs.

(Avec La Presse canadienne)