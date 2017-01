Canadien 5 Jets 3 (deuxième période)

Partager

Le Tricolore (25-10-6, 56 points) est à Winnipeg afin d’y affronter les Jets (20-20-3, 43 points ).

Al Montoya est le gardien du Canadien qui jouera jeudi soir contre le Wild, au Minnesota.

Tomas Plekanec, absent à l’entraînement matinal, participe finalement au match, son 212e de suite.

Plekanec joue en compagnie d'Artturi Lehkonen et de Paul Byron.

Départ canon

Le Canadien s'inscrit à la marque dès la première minute de jeu.

Les Jets sont font prendre de vitesse et Phillip Danault inscrit son 8e but de la saison à l'aide d'un tir du revers après 57 secondes. Des mentions d'aide à Alexander Radulov et Max Pacioretty: 1-0 Montréal.

Il n'y a pas cinq minutes d'écoulées quand Brian Flynn double la mise. Son tir n'est que partiellement bloqué par l'épaule du gardien Connor Hellebuyuk et la rondelle poursuit son chemin dans le filet. Le 5e de la saison de Flynn. Des passes à Sven Andrighetto et Nathan Beaulieu. C'est 2-0.

Mais pas pour longtemps. Artturi Lehkonen n'arrive pas à récupérer une rondelle dans ses patins et Drew Stafford s'en charge. Il attire ensuite tout le monde de son côté avant de remettre à Mark Scheifele qui touche facilement la cible: c'est 2-1. Le 18e de la saison de Scheifele.

Des pénalités consécutives à Danault et Jeff Petry placent le Canadien dans une situation de cinq contre trois durant près d'une minute. Le beau travail d'Alexei Emelin et de Shea Weber permet au Canadien de s'en tirer sans casse.

Mais les Jets créent l'égalité quand on oublie Mathieu Perreault devant le filet de Montaya. C'est l'égalité à 12:58.

Soixante-trois secondes plus tard, Tomas Plekanec profite du jeu brouillon des Jets dans leur zone pour inscrire son 5e but de la campagne. Le Tricolore reprend les devants 3-2 et le gardien Hellebuyck, qui a accordé trois buts sur 7 tirs, est remplacé par Michael Hutchinson.

Le Canadien joue de chance en début de période. Brian Flynn travaille bien et le retour de son tir se retrouve directement sur le bâton de Sven Andrighetto qui marque son premier but de la saison après 53 secondes de jeu: 4-2 Montréal.

Et c'est 5-2 quand Danault traverse la patinoire de bout en bout avant de toucher la cible. Un magnifique but.

On a compris que ce n'est pas un match de gardiens de buts et Scheifele inscrit, lui aussi, son deuxième but de la soirée, 35 secondes après celui de Danault, mais en avantage numérique: 5-3 Canadien.

Plus de détails à venir...