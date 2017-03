Cinquième victoire d'affilée du Canadien

Partager

Shea Weber (15e), Artturi Lehkonen (12e), Andrew Shaw (10e) et Jordie Benn (3e) ont inscrit les buts du Tricolore (37-21-8) qui ont désormais 82 points au sommet du classement de la section Atlantique, soit autant que pour l’ensemble de la saison 2015-2016.

Le Tricolore a encore 16 matchs à disputer pour boucler son calendrier 2016-2017.

Steve Ott a obtenu une mention d’aide à son premier match depuis son acquisition du Canadien. Andreas Martinsen, qui a joué en raison de l’absence d’Alexander Radulov, blessé, a obtenu une belle occasion de marquer et il a distribué de bons coups d’épaule.

La réplique des Rangers (41-22-2, 84 points) est venue de Chris Kreider, avec son 24e de la saison.

Hormis ce but, Carey Price a excellé devant le filet des siens, contrairement à Henrik Lundqvist qui a paru chancelant en quelques occasions.

Départ canon

Le Canadien entreprend la rencontre à fond de train. Brendan Gallagher, Max Pacioretty et Andreas Martinsen ont tous des occasions de marquer dans les trois premières minutes de jeu. Malheureusement pour Claude Julien, aucun de ses hommes n'arrive à faire mouche.

Jeff Petry quitte le match après avoir reçu un coup de bâton au visage de Pavel Buchnevich que les officiels n'ont pas vu.

À mi-chemin de la période, le Canadien domine 7-3 pour ce qui est des tirs au but.

Le Canadien prend les devants quand un tir de la pointe de Shea Weber se fraie un chemin derrière Henrik Lundqvist. Le 15e but de la saison de Weber. Des mentions d'aide à Pacioretty et à Steve Ott, qui a remporté la mise en jeu.

On en reste là pour la première période: 1-0 Montréal, domination 11-6 pour les tirs au but et bonne première période pour les nouveaux venus Ott et Martinsen.

La deuxième période commence comme la première. Cette fois, ce sont Gallagher et Alex Galchenyuk qui passent à un cheveu d'ajouter à la marque.

Et comme ça arrive à Montréal, la foule du Madison Square Garden se met à huer les joueurs de son équipe.

Et ça s'amplifie quand Artturi Lehkonen touche la cible avec un tir dans le haut du filet. Pacioretty et Danault ont fort bien préparé ce but. Le 12e de la saison de Lehkonen: 2-0 Canadien.

Rick Nash entre en collision avec Carey Price. Les deux joueurs culbutent. Price était à l'extérieur de son demi-cercle au moment du contact.

Les Rangers redoublent d'ardeur et le Canadien est débordé, notamment Alexei Emelin à la ligne bleue. Price fait quelques arrêts dignes de mention.

Le Canadien ajoute à son avance quand Lundqvist croit que la rondelle est devant lui après avoir fait un arrêt. Il n'en est rien.

Cette dernière est derrière lui. Andrew Shaw s'en empare, il fait un tourniquet et il marque un but facile. Le 10e de la saison pour Shaw inscrit à 18:37 de la deuxième période: 3-0 Montréal.

Pour une troisième période de suite, le Canadien se fait menaçant d'entrée de jeu. Lancé en échappée, Pacioretty voit Lindqvist bloquer son premier tir... et son retour de lancer.

En relance, les Rangers menaçent et Price cède devant le deuxième tir de Chris Kreider à 1:44. Le 24e but de la saison de l'attaquant des Rangers. C'est 3-1.

Le Canadien reprend son avance de trois buts à 6:58 quand le tir de Jordie Benn touche la cible. Lehkonen masquait en partie la vue de Lundqvist. Le premier but de Benn avec le Canadien, son troisième de la saison.