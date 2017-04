C'est l'égalité entre les Capitals et les Maple Leafs (vidéo)

Partager

Tom Wilson et T.J.Oshie ont inscrit des doublés et Alexander Ovechkin a complété la marque, mercredi, lors d'une victoire de 5-4 des Capitals de Washington qui a permis à l’équipe américaine de créer l’égalité 2-2 dans la série éliminatoire face à l’équipe canadienne.

Zach Hyman, James van Riemsdyk, Auston Matthews et Tyler Bozak ont répliqué pour les Maple Leafs. Frederik Anderson a accordé 5 buts sur 27 tirs.

Branden Holty a repoussé 30 rondelles. Le cinquième match de la série sera disputé à Washington, vendredi soir.

Les Maple Leafs se sont retrouvés dans l'eau chaude dès le début du match en concédant deux buts rapides aux Capitals, le premier de Oshie et celui d'Ovechkin, dans les 5 premières minutes de jeu.

Hyman a rapidement réduit l'écart à 2-1, mais le doublé de Wilson a permis aux Capitals de boucler la première période avec une avance de 4-1.

Les Maple Leafs ont été dominés 15-6 au chapitre des tirs au but en première période, par des Capitals qui ressemblaient beaucoup plus à l'équipe ayant dominé avec 118 points, en saison régulière.



Van Riemsdyk a réduit l'écart à 4-2 en avantage numérique, en début de deuxième période. Mais plus tard, Toronto a laissé filer une double supériorité numérique.



Matthews a mis du suspense avec son but à 12:00 au troisième vingt, mais Oshie a cloué le cercueil 59 secondes plus tard, en ajoutant son deuxième but de la soirée. Bozak a marqué alors qu'il ne restait que 26 secondes à jouer en fin de rencontre, mais les Maple Leafs n'ont pu égaler la marque par la suite.

(Avec La Presse canadienne)