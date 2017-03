C'est confirmé: Canadien et Sénateurs en plein air

Ce duel entre le Canadien et les Sénateurs sera présenté le 16 décembre 2017 à la Place TD, le domicile du Rouge et Noir d'Ottawa de la Ligue canadienne de football.

L'événement coïncidera presque jour pour jour avec la présentation du tout premier match de l'histoire de la Ligue nationale de hockey entre le Canadien et les Senators d'Ottawa, le 19 décembre 1917.

Outdoor hockey is headed to Canada’s capital.



The 2017 @Scotiabank #NHL100 Classic will take place in Ottawa on December 16. pic.twitter.com/sJ9jwQ3k9B