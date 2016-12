«C'est brisé! C'est brisé! C'est brisé!» - Derek Carr (vidéo)

Partager

C’a été le cas du jeune quart-arrière Derek Carr des Raiders d’Oakland lors du match remporté 33-25 par les Raiders contre les Colts d’Indianapolis à Oakland dimanche dernier.

Dans une vidéo de la NFL, on entend Carr répéter «It’s broke! It’s broke!» (c’est brisé).

Lorsque conduit à l’extérieur du stade en voiturette électrique, Carr a encore une fois déclaré :«Je crois que c’est brisé»

Son diagnostic était le bon, des radiographies ont démontré, qu’il avait subi une fracture du péroné. Carr ne pourra pas revenir au jeu cette saison, même si les Raiders atteignaient le Super Bowl.

La blessure ne pouvait pas tomber plus mal, car les hommes en noir et argent espéraient devancer les Patriots au premier rang de la Conférence américaine et obtenir l’avantage du terrain jusqu’au Super Bowl.

L’absence de Carr, candidat au titre de joueur par excellence dans la NFL, viendra hypothéquer les chances des Raiders de se rendre jusqu’au bout, eux qui entraient dans les éliminatoires pour la première fois depuis 2002.

Derek Carr a subi une chirurgie cette semaine pour réparer la fracture.

Sans Derek Carr, les Raiders se fieront beaucoup plus au jeu au sol

ALAMEDA, Calif. - La première fois que les Raiders d'Oakland ont affronté les Broncos de Denver, cette saison, ils se sont beaucoup fiés à la course.

Ils n'avaient pas effectué autant de courses, amassé autant de verges et réussi autant de touchés au sol au cours des trois dernières années.

La formule qui a donné une victoire de 30-20, en novembre, sera probablement similaire à celle que les Raiders utiliseront contre les Broncos, cette semaine. Surtout que c'est le quart numéro deux Matt McGloin qui sera installé derrière le centre, en remplacement de Derek Carr.

"Je crois que tous nos joueurs en prennent un peu plus sur leurs épaules parce qu'ils comprennent l'impact de la blessure de Derek, a mentionné le porteur de ballon DeAndre Washington. C'était un vrai leader pour cette équipe et le joueur le plus utile. Chaque fois qu'un joueur de la sorte se blesse, tout le monde doit élever son jeu d'un cran."

Le jeu au sol a joué un rôle important dans les succès des Raiders, cette saison, notamment au cours des dernières semaines, quand Carr était moins efficace par la voie des airs.

Maintenant que Carr est à l'écart du jeu pour une période indéterminée en raison d'une jambe cassée, la course sera encore plus cruciale afin d'enlever un peu de pression sur McGloin, qui n'a lancé que 55 passes en trois saisons.

Menés par Latavius Murray, Washington et Jalen Richard, les Raiders se classent au cinquième rang de la NFL pour la moyenne de verges au sol par match (124,3) et ils ont été encore meilleurs récemment, avec une moyenne de 157,3 verges par match au cours des quatre dernières parties.

"Nous savons que nous devons courir avec le ballon pour que cette attaque puisse avancer les chaînes, a indiqué Murray. Nous allons continuer de le faire. Nous voulons le ballon dans nos mains et nous voulons prendre les responsabilités encore plus qu'à l'habitude."

Le meilleur match des Raiders est survenu lors du premier duel contre les Broncos, quand ils ont amassé 218 verges en 43 courses et inscrit trois touchés.

Les hommes de Jack Del Rio avaient utilisé des formations à six joueurs de ligne et ils ont refait les mêmes jeux plusieurs fois quand ils ont réalisé que les Broncos ne pouvaient pas contenir les porteurs de ballon.

Les Broncos devront s'attendre à la même formule cette semaine, alors que les Raiders (12-3) tenteront de s'assurer du titre de la section Ouest de l'Américaine et d'un congé lors de la première semaine des séries en l'emportant.

