Brian Burke a levé le nez sur Erik Karlsson

Partager

Timmins, qui supervise le programme de recrutement amateur des Canadiens, a certes commis des erreurs au fil des ans, mais il n’est pas le seul.

L’ex-recruteur en chef des Ducks d’Anaheim, Alain Chainey, a raconté au micro des Amateurs de sports animés par Mario Langlois, que Brian Burke, son patron du temps, avait levé le nez sur Erik Karlsson au repêchage de 200.

«Notre équipe de recruteur adorait Erik, on l’avait suivi de très près. On l’avait vu jouer en Europe à plusieurs fois et il figurait au huitième rang sur notre liste même s’il était petit, a raconté Chainey. On se disait qu’il allait grossir».

Normalement, Burke suivait les directives de son recruteur en chef, mais il ne l’a pas suivi cette année-là et lui et les Ducks s’en mordent les pouces depuis.

«Au matin du repêchage, notre directeur général Burke me dit qu’on n’allait pas repêcher pas un défenseur de 5 pi 10 po au huitième rang. Ce n’était pas possible.»

Chainey a interpellé Bob Murray, l’adjoint de Burke, pour qu’il lui parle.

«J’ai dit à Murray, tu l’as vu jouer, il faut convaincre Burke de le repêcher, a raconté Chainey. Il n’a pas réussi. On a échangé notre choix de premier tour pour obtenir un choix supplémentaire de deuxième ronde, tandis que les Sénateurs d’Ottawa ont cédé un choix de troisième tour pour descendre et repêcher Karlsson au 15e rang.

«Tous les jours je me dis qu’on aurait pu avoir Erik Karlsson.»

Chainey a mentionné qu’en 20 ans, c’était la première fois qu’un directeur général l’empêchait d’acquérir un joueur qu’il voulait sélectionner.

Dans l’entrevue, Chainey parle aussi de l’extraordinaire repêchage de 2003, qui est souvent classé comme le meilleur de tous les temps.

Cette année-là, les Ducks ont mis la main sur Ryan Getzlaf et Corey Perry au premier tour, sans oublier qu’un certain Patrice Bergeron a été choisi au deuxième tour par les Bruins de Boston.

Chainey avance aussi que le hockey a changé et que si à une certaine époque la grandeur et la grosseur étaient des critères importants, le sens du hockey est devenu primordial de nos jours, avant même le coup de patin des jeunes joueurs.

Il parle aussi des derniers repêchages des Canadiens.