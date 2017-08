Bouchard recule au classement et gagne à New Heaven

Partager

La Westmountaise de 23 ans n'avait pas été si bas au classement depuis mai 2013.

Inactive à Cincinnati, à une semaine des Internationaux des États-Unis, Bouchard a connu un bon départ au premier tour à New Heaven lundi en disposant de l'Américaine Lauren Davis par 6-1 et 6-3. Bouchard présente donc une fiche de 13 victoires contre 16 défaites depuis le début de l'année.

Malgré le fait qu'elle devait disputer la victoire à Davis, Bouchard n'a pas voulu rater l'occasion d'assister à l'éclipse solaire.

«C'est vraiment 'cool', a-t-elle raconté à la suite de sa victoire. J'étais un peu déçue de jouer exactement au même moment que l'éclipse, mais en même temps, je me disais qu'il s'agissait d'une occasion unique. J'ai été capable de gagner un match pendant une éclipse. C'est la seule fois de ma carrière où ça va se produire.



«Juste avant de me présenter sur le court pour mon échauffement, je suis passé à côté de quelqu'un avec des lunettes spéciales regardant vers le ciel. Je me suis dit, 'hey prête-les moi, il faut que je vois ça, c'est quelque chose qui arrive une fois dans une vie'.»



À sa première sortie depuis son bref passage à la Coupe Rogers au début du mois, où elle avait subi l'élimination dès son premier match à Toronto, Bouchard n'a eu besoin que de 74 minutes pour se défaire de la 34e joueuse mondiale. La Québécoise disputera son match de deuxième tour mardi soir face à la favorite du tournoi et 10e joueuse mondiale, la Polonaise Agnieszka Radwanska.



Ce sera le quatrième affrontement entre Bouchard et Radwanska et celle-ci a gagné les trois premiers, dont deux en 2016.



Championne en titre à New Haven, Radwanska n'a encore jamais concédé un set face à Bouchard, incluant lors de leur seul rendez-vous sur surface dure, aux Internationaux d'Australie de 2016. La Polonaise l'avait emporté 6-4, 6-2 lors d'un match de deuxième tour.



Par ailleurs, dans un match de double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu ont signé une victoire en trois manches, 6-3, 6-7 (14), 10-3 contre la Tchèque Andreja Klepac et l'Espagnole Maria Jose Martinez Sanchez.



Abanda s'approche du top 100

Pour sa part, la Québécoise Françoise Abanda a fait un saut de 15 rangs pour atteindre le 118e rang de la planète.

Elle avait accédé au deuxième tour à Cincinnati avant de plier bagage face à l'Allemande Julia Goerges, désormais 32e raquette de la planète.

Classement WTA au 21 août

1. Karolina Pliskova (RÉP) 6390 pts

2. Simona Halep (ROM) 6385 pts

3. Garbine Muguruza (ESP) 5860 pts

4. Elina Svitolina (UKR) 5650 pts

5. Caroline Wozniacki (DAN) 5350 pts

6. Angelique Kerber (ALL) 5146 pts

7. Johanna Konta (R-U) 4750 pts

8. Svetlana Kuznetsova (RUS) 4410 pts

9. Venus Williams (É-U) 4.216 pts

10. Agnieszka Radwanska (POL) 3855 pts

74. Eugenie Bouchard (CAN) 779 pts

118. Françoise Abanda (CAN) 511 pts