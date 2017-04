Bobby Ryan pousse les Bruins au bord du gouffre

Ryan et Brassard célèbrent le but des Sénateurs./Photo PC

Ryan a inscrit son troisième but des séries à 5 :49 lors de la troisième période, donnant ainsi les devants trois victoires contre une aux Sénateurs contre la formation de Boston.

Les Bruins feront donc face à l’élimination vendredi soir, à Ottawa.

Ryan avait inscrit le but de la victoire en prolongation lundi soir, lorsque les Séanteurs l’avaient emporté 4-3 dans le troisième match de la série.

Le défenseur Erik Karlsson a récolté une mention d’aide sur l'unique but du match, la 20e de sa carrière lors des séries éliminatoires.

Craig Anderson a repoussé 22 tirs pour le quatrième jeu blanc de sa carrière. Tuukka Rask a fait face à 27 tirs.

Les visiteurs ont obtenu 14 des 26 tirs du premier engagement. Dans la série, la première période s'est terminée sans but trois fois sur quatre, jusqu'à présent.



On a pensé que Charlie McAvoy des Bruins avait fait mouche à mi-chemin en deuxième période, avec un tir de la pointe. Les Sénateurs ont toutefois demandé à ce qu'on étudie la séquence et ils ont eu gain de cause, car Noel Acciari était hors jeu.



Frappé par Kevan Miller, l'ailier gauche Tom Pyatt, des Sénateurs, a quitté tôt au premier vingt et n'est pas revenu dans le match, blessé au haut du corps.

(Avec Associated Press)