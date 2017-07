Beaulieu et Pageau toujours en lice pour l'arbitrage

Partager

L’Association des joueurs de la LNH a dévoilé la liste mercredi en fin d’après-midi. La date limite pour soumettre leur cas à l’arbitrage est jeudi 17h.

Après cette limite, les directions des équipes et les joueurs peuvent continuer leurs négociations jusqu'aux audiences qui auront lieu entre le 20 juillet et le 4 août à Toronto.

Outre Beaulieu et Pageau, on retrouve 26 autres joueurs, dont Ryan Spooner, des Bruins de Boston, Tomas Tatar, des Red Wings de Detroit, Tyler Johnson et Ondrej Palat, tous deux du Lightning de Tampa Bay.

Le nom d’Alex Galchenyuk, des Canadiens, figurait sur la liste au moment de l’envoi, mais il a signé un contrat de trois ans en fin d’après-midi.

Coyotes de l’Arizona

Jordan Martinook

Bruins de Boston

Ryan Spooner

Sabres de Buffalo

Nathan Beaulieu; Johan Larsson; Robin Lehner

Flames de Calgary

Micheal Ferland

Avalanche du Colorado

Matt Nieto

Red Wings de Detroit

Tomas Tatar

Oilers d’Edmonton

Joey LaLeggia

Kings de Los Angeles

Kevin Gravel

Wild du Minnesota

Mikael Granlund; Nino Niederreiter

Predators de Nashville

Viktor Arvidsson; Marek Mazanec; Austin Watson

Islanders de New York

Calvin de Haan

Rangers de New York

Mika Zibanejad

Sénateurs d’Ottawa

Jean-Gabriel Pageau; Ryan Dzingel

Penguins de Pittsburgh

Brian Dumoulin; Conor Sheary

Blues de St. Louis

Colton Parayko

Lightning de Tampa Bay

Tyler Johnson; Ondrej Palat

Canucks de Vancouver

Reid Boucher; Michael Chaput

Golden Knights de Vegas

Nate Schmidt

Jets de Winnipeg

Connor Hellebuyck