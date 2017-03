«Barrera devait signer le contrat; c'est lui le boxeur» -la promotrice Kathy Duva

Partager

Barrera (18-1, 13 K.-O.) avait accepté le défi lancé par Beterbiev (11-0, 11 K.-O.) pour le titre d'aspirant obligatoire au champion Andre Ward. Notons que Beterbiev a essuyé cinq refus avant que Barrera n'accepte finalement son offre.

Ce désistement, qui a grandement déçu l'athlète montréalais d'origine tchétchène, jette maintenant un flou sur la suite des choses pour celui-ci.

Du côté de la président de Main Events, un certain malaise était palpable lors de son intervention auprès de certains journalistes, dont un représentant du 98,5 Sports.

«J’ai tenté de comprendre la situation ces derniers jours, a expliqué la promotrice de Barrera, Kathy Duva. Au moins, nous avons tenté une dernière fois jeudi soir. Les règles stipulent qu’un contrat doit contenir le lieu et la date de l’éventuel combat. Le premier contrat que nous avons obtenu ne contenait aucune de ces informations. La seconde proposition indiquait une date, mais plusieurs sites…»

«Nous étions heureux de travailler avec Yvon [Michel] pour promouvoir ce combat aux États-Unis, a-t-elle renchéri. Pour Main Events, ce n’était pas bien important de connaître le lieu exact de l’événement. Malheureusement, il était nécessaire que Barrera signe le contrat. C’est lui le boxeur. Et il n’était pas d’accord avec nous. Il croyait qu'il était indispensable de retrouver toutes les informations inscrites au contrat, dont l’endroit spécifique du combat. Je pense qu’il est devenu frustré dans le processus. Il ne voulait pas s’entraîner sans savoir où il allait se battre [contre Beterbiev].»

Toujours selon Duva, la troisième offre contractuelle ne confirmait toujours pas l'endroit du combat. Irrité, le Barrera aurait décidé de se désister.

«C’est décevant. J’ai demandé plusieurs fois à Barrera d’être patient. Toutefois, son équipe a pris la décision de se retirer. Je crois qu’Yvon Michel aurait été en mesure de trouver un site en Floride. Or, le boxeur n’avait pas cette même confiance… Maintenant, ils [Groupe Yvon Michel] vont en appel devant l’IBF, qui devra déterminer qui [quel camp] est fautif. Tout ça n’est pas de mon ressort.»

D’après le promoteur Yvon Michel, il est clair que Barrera ne voulait pas monter dans le ring pour affronter Beterbiev. À son avis, la décision n’a rien à voir avec le site éventuel du combat.

Présentement, Beterbiev est classé aspirant no 2 à l'IBF, no 3 à la World Boxing Association (WBA) et à la World Boxing Organization (WBO), ainsi que no 5 du World Boxing Council (WBC).

Quant à Barrera, il est sixième aspirant de l'IBF, no 2 à la WBA, no 8 du WBC et 14e de la WBO.

(Avec La Presse Canadienne)