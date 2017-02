Barberio s'est encore trouvé du bon bord d'une dégelée (vidéo)

Partager

«Les gars se rappelaient de la défaite à Montréal. Je jouais pour les Canadiens à ce moment, mais j'ai bien entendu que pour l'équipe, ce fut un élément de motivation avant le match. Ils avaient des choses à prouver et on était prêt dès le début. On a montré qu’on peut jouer contre n’importe qui», a dit celui que l'Avalanche a récemment réclamé au ballottage.

Barberio a inscrit deux passes à son deuxième match avec la formation du Colorado, un velours contre son ancien club.

«C'est sûr que cela ajoute à mon plaisir de m'être inscrit à la marque. On sait qu’on peut marquer des buts et si on se concentre sur notre défensive, on peut gagner des matchs.»

L'Avalanche (15-33-2) inscrivait une septième victoire en 26 parties devant ses partisans cette saison.