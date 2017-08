Bagarre générale entre les Yankees et les Tigers (vidéo)

Tout a commencé en cinquième manche quand le receveur des New-Yorkais, Gary Sanchez, a été atteint par le lanceur des Tigers, Michael Fulmer.

Ensuite, en milieu de sixième manche, le lanceur Tommy Kahnle des Yankees est passé tout près d'atteindre le frappeur de puissance des Tigers, Miguel Cabrera. Kahnle, et le gérant des Yankees Joe Girardi, ont tous deux été expulsés.

Le lanceur Aroldis Chapman allait effectuer son premier lancer face à Miguel Cabrera, mais il n'a même pas eu le temps que Cabrera et le receveur Austin Romine ont commencé à s'obstiner et à se pousser.

La bagarre a éclaté...

Benches clear, punches thrown in Yankees-Tigers game with Miguel Cabrera and Austin Romine at the center of it. https://t.co/g32ygLF1cz pic.twitter.com/QMsJ5fEDQO