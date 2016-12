Autre défaite du CH contre les Blue Jackets

Partager

Les hommes de Michel Therrien n'ont pu freiner une des équipes de l'heure dans la LNH et les Blue Jackets ont signé une 12e victoire d'affilée.

«C'était un match qui n'était pas évident à jouer en raison de notre nombre de blessés, a mentionné Therrien. J'ai aimé la manière qu'on a joué en démontrant du caractère. On affrontait l'équipe la plus 'hot' de la LNH présentement, mais j'ai aimé notre effort.»

Sam Gagner et Brandon Saad ont touché la cible pour les Blue Jackets (23-5-4). Nick Foligno a récolté deux aides et Sergei Bobrovsky a réussi quelques petits bijoux parmi ses 36 arrêts.

«Leur gardien de but a fait des bons arrêts. Je me souviens de l'échappée à (Paul) Byron, a raconté Therrien. On a eu nos opportunités, mais il faut rendre crédit à leur gardien, qui a été très bon.»

Jeff Petry a marqué son huitième but de la saison à mi-chemin en troisième période pour le Canadien (21-9-4), qui a encaissé un deuxième revers de suite pour une première fois depuis le 2 décembre dernier.

Al Montoya était de retour devant le filet du Tricolore, lui qui avait été victime des 10 buts des Blue Jackets lors de la dernière visite de l'équipe en Ohio. Montoya a été victime des insuccès offensifs de ses coéquipiers, lui qui n'a pas été à blâmer sur les deux buts qu'il a accordés sur 24 lancers.

«Il faut trouver le moyen de marquer, a déclaré Therrien. Les victoires morales ne donnent pas de point au classement.»

Le Canadien reprendra le collier mercredi, quand il rendra visite au Lightning de Tampa Bay. Il s'agira de son deuxième d'une série de sept matchs à l'étranger pendant la période des Fêtes.

Pas de miracles

Les visiteurs ont menacé à quelques reprises tôt dans le match, mais Montoya a aussi dû se dresser devant le défenseur David Savard peu de temps après la mise en jeu initiale.

Bobrovsky a réussi son premier arrêt clé aux dépens de Chris Terry, à la suite d'une descente à deux contre un.

Les Blue Jackets ont le meilleur avantage numérique de la LNH et c'est dans cette situation qu'ils ont ouvert la marque avec 2:10 à faire au premier vingt. Gagner a complété un jeu décousu en tirant dans une cage ouverte.

Saad a doublé l'avance des Blue Jackets après seulement 1:22 de jeu en deuxième période. Un revirement de Mark Barberio dans sa zone a permis aux locaux de récupérer la rondelle. Alexander Wennberg a rejoint Foligno dans l'enclave, mais le capitaine n'a pas tiré, envoyant plutôt le disque à Saad à l'embouchure du filet. Saad a pu viser dans une cage abandonnée puisque Montoya s'était compromis pour couper les angles de Foligno.

Bobrovsky a réussi son arrêt le plus spectaculaire avec moins de deux minutes à faire au deuxième engagement. Paul Byron s'est échappé en infériorité numérique et il y est allé d'une belle feinte. Bobrovsky a toutefois réussi l'arrêt du bout de la jambière droite.

Le Canadien a finalement appuyé sur l'accélérateur en troisième période et Petry a noirci la feuille de pointage à 9:08. Il a trouvé l'ouverture par-dessus l'épaule de Bobrovsky malgré un angle restreint.

Le Tricolore a continué d'appliquer de la pression sur les Blue Jackets, mais ils étaient vraisemblablement à court de miracles.

(Avec La PC)

Résumé du match:

1re période

Dès les premières secondes de jeu, le défenseur Seth Jones doit retourner à son vestiaire, lui qui a reçu une rondelle au visage.

Montoya qui avait accordé dix buts lors de son dernier duel contre les Blue Jackets réalise deux beaux arrêts dès les premières minutes de jeu.

C'est Sam Gagner qui, en avantage numérique, ouvre la marque pour l'équipe locale à 17:50. Le CH avait été puni pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire. CH 0 - Blue Jackets 1

Tirs au but (après 1 période)

CH: 12

Blue Jackets: 9

2e période

Malgré un bon début de période pour le CH, ce sont les Blue Jackets qui en profitent quand Brandon Saad déjoue Al Montoya à la suite d'une erreur coûteuse de Mark Barberio. Saad marque son 13e but de la saison à 1:22 sur des passes de Foligno (16) et Wennberg (23). CH 0 - Blue Jackets 2

Avec moins de deux minutes à faire en 2e, alors que les Blue Jackets sont en avantage numérique, Paul Byron soutire la rondelle au défenseur adverse et file tout droit, seul, devant Sergei Bobrovsky, mais le gardien russe réussit un arrêt du bout de la jambière pour empêcher l'attaquant du Canadien de réduire l'écart.

Tirs au but (après 2 périodes)

CH: 13 (25)

Blue Jackets: 10 (19)

3e période

En milieu de 3e période, Jeff Petry donne de l'espoir au CH quand il déjoue Bobrovsky à 9:08 et qu'il réduit l'écart à un seul but. C'est le 8e but de Petry, sur des aides de Chris Terry (2) et Mark Barberio (2). CH 1 - Blue Jackets 2

Avec une minute 30 secondes à faire, Michel Therrien ramène son gardien au banc au profit d'un attaquant supplémentaire, mais en vain.

VICTOIRE DES BLUE JACKETS, 2-1.