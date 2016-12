Andrew Shaw en congé forcé

Partager

Shaw est victime de symptômes de commotion cérébrale qui se sont manifestés en fin de journée, jeudi.

L'attaquant n’affrontera pas les Sharks de San José, vendredi, au Centre Bell. L’ancien joueur des Blackhawks de Chicago ne jouera pas à Washington non plus.

Le Canadien a fait savoir que Shaw ne prendra pas la direction de la capitale américaine après la rencontre en vue de l’affrontement face aux Capitals, samedi.

Ce dernier a été solidement frappé par Torey Krug des Bruins de Boston, lundi soir. L'Ontarien de 25 ans était revenu au jeu et avait finalement joué pendant 16:37 de jeu.

Il avait raconté mercredi qu'il s'était soumis au protocole de la LNH en cas de possible commotion cérébrale et qu'il ressentait des douleurs au visage et au cou. On pouvait aussi voir des cicatrices sur son visage, résultat du solide coup d'épaule de Krug, qui n'a pas été sanctionné par la ligue pour son geste.



Shaw a participé à l'entraînement régulier du Canadien jeudi et il avait même été employé au sein de la première unité en avantage numérique.



En 29 matchs cette saison, sa première avec le Canadien, Shaw a inscrit six buts et neuf aides, tout en accumulant 58 minutes de punition.

(Avec La Presse canadienne)