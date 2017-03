Alex Radulov absent à l'entraînement

Blessé, Radulov a raté son troisième match de la saison, samedi soir, à Manhattan. Le Canadien n'a pas trop souffert de son absence, jouant son meilleur match depuis des lustres dans un gain convaincant de 4-1 contre les Rangers.

En 63 matchs cette saison, le no 47 a inscrit 15 buts et récolté 46 points.

Tomas Plekanec est lui aussi absent pour subir des traitements.

Si l'on se fie à ce qu'on voit à l'entraînement, Brandon Davidson pourrait faire ses débuts dans l'uniforme du Canadien tandis qu'Alexei Emelin serait laissé de côté.

L'entraînement est en cours à Vancouver / Hitting the ice for practice in Vancouver. #GoHabsGo pic.twitter.com/jOpSljs9ZU