Aaron Judge: le roi des circuits (vidéos)

Partager

Judge a défait Miguel Sano des Twins du Minnesota 11-10 en finale du concours de circuits, mais le score final n'indique pas l'allure de la finale.

Il restait encore près de deux minutes à Judge pour ajouter à sa marque quand il a cogné son 11e circuit, loin, très loin au champ centre. Pas moins de 37 027 personnes ont assisté au spectaculaire événement au Marlins Park. Un des coups de canon de Judge a franchi 513 pieds.

Au tour précédent, le colosse de six pieds sept pouces et 282 livres a vaincu une autre recrue, Cody Bellinger des Dodgers de Los Angeles, 13 à 12. Sano a eu le dessus 11-10 contre Gary Sanchez, des Yankees.



En ronde initiale, Judge, le meneur des ligues majeures avec 30 circuits jusqu'ici en 2017, a eu raison de Justin Bour des Marlins, 23-22.

Judge a impressionné tout le monde en frappant des circuits à tous les champs. Des balles qui semblaient être des ballons de routine au champ opposé terminaient leur course dans les gradins... et même dans les balcons supérieurs.

Le favori local Giancarlo Stanton a été écarté dès le premier tour. Champion en titre, le cogneur des Marlins a dû se contenter de 16 longues balles, une de moins que Sanchez.



Stanton a connu un lent départ. Il a pris son temps d'arrêt avec 2:31 au cadran (le temps alloué est quatre minutes). Ça l'a aidé, le menant vers 15 coups de canon en temps régulier. Il a mérité 30 secondes de plus et devait ajouter deux circuits pour au moins prolonger le suspense, mais une seule balle a franchi la clôture.



En lever de rideau, Sano s'est imposé 11-10 contre Mike Moustakas, des Royals. Bellinger a cogné un circuit décisif à la dernière seconde et a gagné 15-14 aux dépens de Charlie Blackmon, des Rockies.

(Avec Associated Press)