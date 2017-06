700e chez les hommes: Serena Williams répond à John McEnroe

Partager

Interrogé sur une statio radiophonique de Londres afin de parler de ses mémoires (You Cannot Be Serious) à venir, McEnroe a affirmé Williams serait « aux alentours de la 700e » position au classement mondial du tennis si elle jouait sur le circuit masculin.

McEnroe assure que Williams se veut « sans aucun doute » la meilleure joueuse de tous les temps, mais il est convaincu que « si elle jouait sur le circuit masculin, elle serait aux alentours de la 700e place mondiale. »



Celui qui est désormais analyste est d'avis que Williams pourrait battre certains joueurs masculins, mais « si elle devait jouer sur le circuit masculin tous les jours, ce serait une autre histoire. »

Serena Williams a répondu à McEnroe sur Twitter.

Dear John, I adore and respect you but please please keep me out of your statements that are not factually based. — Serena Williams (@serenawilliams) June 26, 2017

« Cher John. Je vous adore et je vous respecte, mais svp, svp, laissez-moi en dehors de vos déclarations sans fondement. »

I've never played anyone ranked "there" nor do I have time. Respect me and my privacy as I'm trying to have a baby. Good day sir — Serena Williams (@serenawilliams) June 26, 2017

« Je n'ai jamais joué contre quelqu'un (à ce rang), pas plus que j'en ai le temps, a ajouté la gagnante de 23 titres du grand chelem. Respectez ma vie privée, tandis que je tente d'avoir un bébé. Bonne journée, monsieur. »



Williams prend une pause du tennis pendant sa grossesse. Elle prévoit revenir à la compétition en 2018. McEnroe a gagné sept titres du grand chelem en carrière.