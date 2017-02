10 artistes qu'on aimerait enfin voir au Super Bowl

Partager

Voici 10 artistes qui n’ont encore jamais participé au Super Bowl, mais qu’on aimerait vraiment voir :

Taylor Swift – Oui, la jeune chanteuse a une entente avec Coca-Cola et le spectacle de la mi-temps est commandité par Pepsi, mais imaginez 80 000 personnes en train de danser sur « Shake It Off »!

Drake – Le rappeur canadien est partout : sur les palmarès, les réseaux sociaux et même près du banc des Raptors de Toronto. Le Super Bowl lui offrirait une scène idéale pour inspirer un autre de ses fameux memes.

Daft Punk – Des pétitions et des mouvements sur Facebook ont été lancés dans l’espoir que ce duo techno-pop ait finalement la chance de s’éclater au Super Bowl.

Adele – La diva britannique juge que son style ne cadre pas avec le spectacle de la mi-temps, sauf qu’elle pourrait très bien chanter l’hymne national… à la sauce James Bond!

Metallica – Le groupe déplore le fait que l’extravagance ait pris le dessus sur la musique et c’est pourquoi il ne veut pas y jouer, malheureusement.

Jay-Z – Sa musique correspond moins à ce que recherchent les organisateurs, mais avez-vous pensé aux cotes d’écoute?

Rihanna – Pressentie pour chanter l’an dernier, Rihanna n’est finalement pas apparue. Pourtant, elle sait comment s’emparer d’une scène. Elle apporterait une énergie différente à une mi-temps souvent conservatrice.

Foo Fighters – L’un des groupes rock les plus adorés et respectés en ce moment n’a jamais participé au Super Bowl, malgré ses nombreux succès et son absence de controverse.

Miley Cyrus – Qui veut un peu de scandale au Super Bowl?

« Weird Al » Yankovic – Pourquoi pas? Célèbre pour ses parodies, il a déjà fait l’objet d’une pétition voulant forcer la NFL à l’inclure dans son spectacle.