Un deuxième bébé pour Pink

Ceux qui se demandaient à quoi s'occupait la chanteuse Pink depuis quelques semaines ont eu droit à une réponse spectaculaire.

L'interprète de Just Like A Pill a révélé être de nouveau enceinte, en publiant une jolie photo d'elle et de sa première fille sur Instagram.

On peut y voir Pink enceinte de plusieurs semaines, alors que la petite Willow, cinq ans, pose sa tête sur le ventre arrondi de sa célèbre maman.

« Surprise! », lance simplement la chanteuse pour accompagner le cliché.

Il s'agit donc d'une deuxième grossesse pour Pink, elle qui est toujours mariée à Carey Hart. Voici un rare mariage qui semble tenir bon malgré la pression de la célébrité, au point où le couple a visiblement décidé d'agrandir sa famille.

Surprise! A photo posted by P!NK (@pink) onNov 12, 2016 at 9:52am PST

Pink et Carey Hart sont mariés depuis 2006.