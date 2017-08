Rihanna la sirène

Partager

Rihanna ne fait rien à moitié. De passage sur son île natale de La Barbade pour la grande fête traditionnelle marquant la fin des récoltes, elle s’est assurée d’avoir tous les regards braqués sur elle grâce à une tenue aussi sexy que colorée.

C’est lors de la parade du Grand Kadooment, l’évènement majeur du festival Crop Over, que kla belle s’est déhanché au rythme des chansons qui jouaient dans les hauts-parleur. Dernièrement, des internautes l’avaient critiqué pour sa « prise de poids » soudaine. On peut affirmer sans se tromper que ça ne lui a pas fait un pli sur la bédaine. D’ailleurs, on a la preuve sur les photos.