Reese Witherspoon lance une nouvelle collection de vêtements!

Reese Witherspoon s'est associée à NET-A-PORTER pour lancer une nouvelle collection de vêtements qui s'inspire des styles traditionnels du sud des États-Unis.



L'actrice de 41 ans, créatrice de la marque Draper James, s'est associée au détaillant en ligne pour lancer une nouvelle collection de 21 pièces. La garde-robe proposée sera composée de robes, tops, jupes droites, combinaisons et de sacs en paille. Le tout sera disponible en ligne à partir du mercredi 10 mai 2017.



Parlant de sa nouvelle collection, la vedette de «Big Little Lies» a déclaré: «Je suis tellement heureuse de pouvoir présenter le style de Draper James aux clients de NET-A-PORTER. Je veux montrer aux clients que la mode n'est pas juste à New York et à Los Angeles, c'est aussi le Sud, et tout le pays. » La belle espère que leur site de vente de prêt à porter se développera et permettra au plus grand nombre d'acheter des vêtements à la mode. L'entrepreneuse qui est née en Louisiane a expliqué : "Cette collection ré actualise et offre un style traditionnel du Sud avec lequel j'ai grandi, mais ma collection est plus moderne". Elle a ajouté : "J'espère que les femmes aimeront mes vêtements".