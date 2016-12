Marina Bastarache animera Célibataires et nus Québec

Partager

La chaîne de télévision MusiquePlus confie à Marina Bastarache l'animation de sa nouvelle émission présentée dès l'automne prochain Célibataires et nus Québec.

La nouvelle émission de téléréalité est un dating show bien particulier. En effet, les participants se retrouveront à l'écran entièrement nus. Ils chercheront à trouver l'amour alors que toutes les activités qu'ils devront accomplir se dérouleront en tenue d'Adam et Ève.

MusiquePlus brouillera les parties intimes des participants à l'écran pour ne pas choquer les téléspectateurs.

Marina Bastarache est présente à l'écran depuis qu'elle a 10 ans. On a pu la voir entre autres à La Voix, En direct de l’Univers, Ces gars-là, Fidèles au Poste, Prière de ne pas envoyer de fleurs, Le match des étoiles, On connait la chanson, Star Académie, et Code F.

MusiquePlus recherche toujours des participants pour Célibataires et nus Québec qui sera diffusée dès l'automne prochain.