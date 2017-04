Leonard Cohen honoré aux Juno Awards

Partager

Ce n'est pas uniquement en lien avec son triste départ de ce monde que le légendaire Leonard Cohen a été honoré, deux fois plutôt qu'une, lors du gala de la musique canadienne qui se déroulait hier (2 avril), les Juno Awards, en direct du Canadian Tire Centre d'Ottawa.

En fait, Leonard Cohen a lui-même mérité deux prix, soit ceux de l'Album de l'année pour son ultime opus intitulé You Want It Darker et de l'Artiste de l'année, rapporte BANG Media International.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire ont proposé une introduction pour Leonard Cohen, qu'adorait notamment le père de M. Trudeau, Pierre Elliott.

Sur le plan musical, l'artiste Feist a également proposé un hommage, reprenant notamment Hey That's No Way to Say Goodbye.

Leonard Cohen est mort en novembre 2016. Il avait 82 ans.