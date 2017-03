La maison de Slash est à vendre

Partager

Comme la villa au look italien était devenue trop grande pour l’ex-conjointe du célèbre guitariste et leurs 2 garçons, elle est maintenant disponible sur le marché.

La maison compte 7 chambres, 8 salles de bains, 3 bars, une salle de cinéma de 12 places, une rampe de skate, un piscine, un spa, et plus encore, répartis sur plus de 11 000 pieds carrés. Il y a même un jardin pour faire pousser ses propres légumes, question d’économiser sur l’épicerie.

Et si acheter c’est un trop gros engagement, vous pouvez louer : 115 000$ CAD par mois.

