La fin pour Le Banquier

Partager

Après 12 ans sur les ondes du plus imposant réseau de télévision généraliste au Québec, l'émission Le Banquier serait finalement annulée.

C'est Sophie Durocher qui rapporte cette nouvelle dans sa chronique du Journal de Montréal, elle qui révèle avoir appris de « source sûre » que l'émission menée par Julie Snyder sera mise au rencard dès février 2017.

Ne reste donc plus que les six épisodes de la saison hivernale, et TVA passera à autre chose.

On peut donc imaginer que Julie Snyder fera de même. On a pu voir l'animatrice tenter de reprendre du poil de la bête au cours des derniers mois après des passages personnels difficiles et se consoler à quelques reprises du côté de Radio-Canada, tout en demeurant très vague sur son avenir professionnel et ses liens avec TVA.

Des passages remarqués (et fort populaires) sur les plateaux de Tout le monde en parle et de La soirée est (encore) jeune, récemment, ont exacerbé les rumeurs d'une entrée triomphale et spectaculaire de Julie Snyder sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé.