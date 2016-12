Jessica Alba pourrait devenir milliardaire

Partager

La célèbre actrice de 35 ans, bien connue pour son rôle dans Fantastic Four, pourrait passer à la caisse, non pas avec ses talents d'actrice, mais plutôt grâce à son flair en affaires.

Jessica Alba est la cofondatrice de la société Honest Co., et selon le Wall Street Journal, le géant Unilever s'intéresse à la société créée par la star et son ami Christopher Gavigan en 2012.

Selon le quotidien new-yorkais, Unilever (Dove, Axe, Hellmann's, Knorr, Lipton, etc.) serait prête à payer un milliard de dollars US pour acquérir Honest Co., une société qui manufacture des produits non toxiques et écoresponsables pour la maison, vendus dans les supermarchés.

Selon le WSJ qui cite une source proche de la société, Honest Co. aurait des revenus annuels de 300 millions de dollars. Cette acquisition permettrait à Unilever de faire une entrée remarquée dans le secteur des produits bios et écologiques.