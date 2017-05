Harry Styles : une chanson pour Taylor Swift

Partager

Affranchi de ses camarades de One Direction, Harry Styles roule désormais en solitaire.

Parmi les 10 chansons que contient son premier album HARRY.STYLES, sorti aujourd'hui (12 mai), une a retenu l'attention de tous : Two Ghosts.





En effet, la chanson aurait été inspirée par sa relation avec la chanteuse Taylor Swift, ce qu'a quasiment confirmé le principal intéressé en entrevue.



Alors qu'il était au micro de la BBC 1 ce matin pour parler de l'album, Harry Styles a semblé gêné de répondre à la question épineuse de Nick Grimshaw, qui lui demandait si la chanson parlait de son ex-Taylor Swift.



« Je pense que la chanson parle d'elle-même », a-t-il justifié.



« Elle parle de la façon dont les choses changent parfois et du fait que l'on peut refaire les mêmes choses qui sont simplement différentes », a vaguement tenté d'expliqué le chanteur.



Pris à son propre piège d'une réponse vague qui laisse apparaître un trouble évident, l'interprète de Sign of the Times a jugé bon de masquer le tout en blaguant : « 2017, un philosophe, à Londres ».



Harry Styles et Taylor Swift se sont fréquentés pendant près d'un an avant que le couple ne rompe en 2013.

Aujourd'hui, le chanteur entretiendrait supposément une relation avec une blogueuse britannique, Tess Ward.