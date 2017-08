Guillaume Lemay-Thivierge vend sa maison!

Partager

Située à Prévost, la maison à étage de type rustique est listée au cout de 239 000$. Elle possède huit pièces, dont quatre chambres, et une salle de bain, en plus d’un foyer au bois.

Le terrain mesure 100 406 pieds carrés, avec jardins et piscine creusée, et est subdivisé pour y construire une deuxième maison. Malgré que la maison appartienne à Guillaume, on est un peu déçu. Il n’y a aucune trace d’un trampoline, de mur d’escalade, de piste de motocross ou de zone d’arrivée en parachute.

Mais bon, si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter l’annonce ici.