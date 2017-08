Gabrielle Threlfall sur les traces d'Ashley Graham!

Partager

Âgée de 24 ans, la belle a déjà participé à des campagnes pour Skye Swimwear, Addition Elle, Laura, Avon, Tigre Géant, Lisette L et Canam Spyder.

Elle est représentée par l’agence de mannequins NEXT à Toronto Montréal et Miami et vient d’être contactée par Wilhelmina, une agence de New York.

La richesse et la célébrité ne sont pas sa motivation première. Gabrielle souhaite inspirer les Québécoises à se voir sous un jour meilleur. De plus, elle dit préférer le prêt-à-porter à la haute-couture, ce qui plus proche d’elle.

Elle aimerait bien percer aux États-Unis, mais elle n’en fera pas un plat si ça n’arrive pas.

Bref Gabrielle Threlfall est un nom qu’on entendra souvent dans les prochaines années!