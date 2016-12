Eva Mendes et Ryan Gosling rêvent du Québec

Partager

Montréalais, Montréalaises, ouvrez l'œil : Ryan Gosling pourrait très bientôt devenir votre nouveau voisin.

Une source aurait confié à Radar Online que Ryan Gosling et Eva Mendes envisageraient de quitter Los Angeles pour le Canada.

« Ils en ont marre du chaos de Los Angeles, et ils veulent élever leurs deux files dans un environnement chaleureux », aurait livré la source en question.



« Ils regardent pour acheter une maison dans la région de Montréal, où Ryan y a passé une partie de son enfance », a poursuivi la source.



Canadien, Ryan Gosling est né en Ontario, tandis qu'Eva Mendes est née en Floride.

Déménager à Montréal annoncerait donc un changement radical de climat (et d'impôts?) pour Eva Mendes, qui serait prête à affronter l'hiver canadien en compagnie de son époux et de ses deux filles.

Parents d'Esmeralda et Amara, Ryan Gosling et Eva Mendes se sont mariés dans le plus grand des secrets cette année.