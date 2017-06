Dans la nouvelle demeure de Jessica Biel et Justin Timberlake

Partager Le couple vient de s'acheter un appartement de plus de 25 millions de dollars Situé dans le quartier Tribeca de New York, le penthouse a été acheté pour presque 10 millions sous le prix demandé. Et ils ont des voisins aussi célèbres que Harry Styles, Lewis Hamilton, Jennifer Lawrence, ainsi que Blake Lively et Ryan Reynolds.

Dans la demeure de plus de 500 mètres carrés, se trouvent six salles de bain, quatre chambres, et tout le minimum pour faire partie du 1% : une piscine intérieure, un bain turc et une terrasse de 460 mètres carrés, sur le toit, à l’abris de paparazzis (sauf ceux avec des drones, bien sûr), une salle de jeux pour enfants, un gym et une salle de fitness.

Ils peuvent aussi profiter d’une cour de plus de 371 mètres carrés, où leur petit Silas Randall pourra se promener en toute sécurité, et jouer avec ses jouets dans la plus grande simplicité. Justin et Jessica pourront décompresser de leurs dures journées de gens riches en allant se chercher une bouteille de vin rare dans le cellier au climat contrôlé inclus dans le building.

Le penthouse du 443 Greenwich, acheté à 25% de rabais est quand même 30 fois plus cher que la moyenne des maisons de la ville de New York. Le promoteur explique qu’il leur a laissé à ce prix car c’est ce genre de gens qu’il veut retrouver dans son bloc.