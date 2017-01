Céline Dion et René Angélil, un documentaire déplacé ?

Partager

Il semblerait que la télévision française ait quelque peu froissé les fans de Céline Dion en diffusant un documentaire inédit, Céline et René : La vie sans lui.



C'est sur NRJ 12 que le documentaire a été diffusé samedi soir 14 janvier, soit un an jour pour jour après la mort de René Angélil, l'époux et impresario de la chanteuse québécoise.



Sur Twitter, Matthieu Delormeau animateur vedette de la chaîne, promettait un documentaire « inédit », avec des« rumeurs » et des « scoops » à la clé. Devant ces promesses racoleuses, les fans de Céline Dion n'ont pu s'empêcher de s'offusquer du traitement tapageur de l'information qui prêtait notamment à Céline Dion une relation avec son guitariste.

En apostrophant Matthieu Delormeau sur Twitter, certains fans clubs de l'interprète de On ne change pas, ont défendu corps et âmes la chanteuse tout en soulignant les nombreux faux pas de ce documentaire. La polémique aurait pu s'arrêter là si Matthieu Delormeau n'avait pas fini par bloquer les Red Heads, le fan club principal de la chanteuse québécoise.



Accusé de colporter de fausses rumeurs, Delormeau s'est défendu au nom de la liberté d'expression et a assuré que le documentaire « donnait la parole libre à des intervenants de qualité et de grands journalistes (y compris québécois) » et qu'il n'y avait « rien de négatif dans ce documentaire ».

Au vu des vives réactions partagées sur les réseaux, il semblerait pourtant que ce choix éditorial ne soit pas au goût du plus grand nombre. Désormais Matthieu Delormeau ne pourra officiellement plus compter sur l'aide des admirateurs de Céline Dion si l'envie lui prend de réitérer l'expérience.





Céline Dion a sans doute préféré rendre un hommage personnel à son mari emporté par la maladie il y a maintenant un an, plutôt que de s'arrêter sur ce genre de considérations auxquelles la chanteuse n'a pour le moment, toujours pas réagi.